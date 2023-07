Dreiräder ermöglichen neue Mobilität: Großes Interesse

Beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) engagiert sich Herrmann-Hubert in der „Arbeitsgemeinschaft Mehrspurig“. Auch Touren für Menschen auf dreirädrigen Fahrrädern bietet der Frankfurter an. „Die sind nicht für Ironmänner, sondern für Menschen, die cruisen wollen“, sagt Herrmann-Hubert. Ihm sei wichtig, dass jeder mithalten könne. Für ihn selbst bedeute das Dreirad die Möglichkeit, „mobil zu sein, mich zu bewegen und an der frischen Luft zu sein“.