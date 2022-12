Dressur-Reiterin Werth gewinnt Auftaktprüfung in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die mehrfache Olympiasiegerin Isabell Werth ist mit einem Sieg in das internationale Reitturnier in Frankfurt am Main gestartet. Mit ihrem Pferd Emilio wurde die 53-Jährige aus Rheinberg am Freitag im Grand Prix mit 74,631 Prozent bewertet. Damit siegte sie deutlich vor dem Schweden Patrik Kittel mit Forever Young (73,630). Dritter wurde Matthias Alexander Rath aus Kronberg mit Destacado (72,870). Die Traditionsveranstaltung, die zum 49. Mal stattfindet, war in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.