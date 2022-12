Dressurreiter Rath gewinnt Grand Prix Special in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Kronberger Dressurreiter Matthias Alexander Rath hat am Samstagvormittag zum ersten Mal den Grand Prix Special des Frankfurter Festhallen-Reitturniers gewonnen. Seine Vorstellung mit Destacado bewerteten die Richter mit 74,596 Prozent. Zweiter wurde der Schwede Patrik Kittel mit Forever Young (73,170), gefolgt von dem Österreicher Stefan Lehfellner mit Roberto Carlos (72,362). Rath veranstaltet gemeinsam mit seiner Familie das traditionelle Turnier. Als letzte Prüfung der Grand Prix-Tour steht für die Dressurreiter am Sonntag die Kür an, dabei wird unter anderem die mehrfache Olympiasiegerin Isabell Werth an den Start gehen.