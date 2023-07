DRK ruft zum Blutspenden vor den Sommerferien auf

Derzeit reiche der Vorrat an Blutkonserven für fünf Tage. Das sei eine komfortable Situation. Kritisch werde es bei einem Vorrat für zwei bis drei Tage, erklärte Weck. Einen Rückgang an Spenden gebe es vor allem im Frühjahr wegen vermehrter Feiertage und im Sommer. „Viele Spender fahren in den Urlaub oder haben bei dem schönen Wetter allerlei Ablenkung.“