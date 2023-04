Drogen-Ersatzstoff bei Kind im Bahnhofsviertel gefunden

Frankfurt (dpa/lhe) - . Die Polizei hat bei einem zehnjährigen Jungen im Frankfurter Bahnhofsviertel Drogenersatzmittel und mehrere Hundert Euro gefunden. Das Kind sei den Beamten am Donnerstag auf einem Gehweg direkt neben einem Bordell und einer Bar aufgefallen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gefragt, was er dort mache, habe der Zehnjährige angegeben, auf seinen Vater zu warten. Der Junge führte die Beamten daraufhin zu dem 27-jährigen Vater, der sich in einer Spielothek nahe einem Drogenkonsumraum aufgehalten habe.