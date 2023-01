Drogen-Prozess startet - 154.000 Euro sichergestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Handel mit Marihuana und Kokain wird von diesem Montag (ab 9.15 Uhr) an einem 25 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge soll er seit Ende 2020 innerhalb eines Jahres kiloweise Rauschgift bezogen und weiterverkauft haben. Der Umfang seiner kriminellen Aktivitäten ergibt sich dabei auch aus dem Umstand, dass bei einer Wohnungsdurchsuchung knapp 154.000 Euro an Bargeld sichergestellt werden konnten. Die Strafkammer hat zunächst sechs Verhandlungstage bis Ende Februar terminiert.