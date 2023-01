Drogen-Razzia im Landkreis Offenbach und Main-Kinzig-Kreis

Darmstadt/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Fahnder der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift haben im Landkreis Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis mehrere Häuser nach Drogen durchsucht. An dem groß angelegten Einsatz am Mittwoch waren auch Beamte des Zollfahndungsamts und eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei beteiligt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Darmstadt auf Anfrage sagte.