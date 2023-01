Drogenfahnder stoßen bei Großrazzia auf Marihuana-Plantagen

Darmstadt/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Rauschgiftfahnder haben im Landkreis Offenbach und im benachbarten Main-Kinzig-Kreis elf Häuser nach Drogen durchsucht. Dabei wurden zwei professionell betriebene Marihuana-Plantagen entdeckt, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Insgesamt stellten die Ermittler bei der Razzia rund vier Kilogramm Marihuana, fünf Kilogramm Amphetamin, drei Kilogramm Haschisch sowie Crystal Meth und Kokain sicher. Sechs Männer wurden festgenommen. An dem Einsatz am Mittwoch war den Angaben zufolge auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei beteiligt.