Drogenrazzia in drei Bundesländern: 400 Beamte im Einsatz

Bei der Aktion mit Schwerpunkt in Velbert südlich von Essen wurden am Dienstagmorgen neun Haftbefehle gegen Verdächtige vollstreckt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Verdächtigen seien Männer im Alter von 19 bis 44 Jahren. 26 der insgesamt 29 Durchsuchungen entfielen auf Velbert. Dabei kamen zum Teil auch Spezialkräfte zum Einsatz.