Drogenstudie im Bahnhofsviertel: Crack dominiert weiterhin

Auch wenn Crack der Studie zufolge die am häufigsten konsumierte Droge der Schwerstabhängigen ist - die meisten nutzen auch andere Rauschmittel: So gaben in der Umfrage 53 Prozent der Befragten an, in den vorangegangenen 24 Stunden Alkohol konsumiert zu haben, bei 39 Prozent war es Cannabis. „Das sind neue Höchstwerte“, sagte Werse. Dabei sei Cannabiskonsum bei den männlichen Befragten sehr viel häufiger genannt worden, während sich bei den befragten Frauen eine höhere Intensität beim Konsum von Crack feststellen ließ.