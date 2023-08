Drohserie verunsichert Moscheegemeinden

Dass weiterhin nicht bekannt sei, wo die Schreiben ihren Ursprung haben, führe bei den Gläubigen und in den Gemeinden zu Verunsicherung. Umso mehr, als viele der Schreiben in der Zeit nach 2020 und damit nach dem rassistischen Anschlag in Hanau kamen. Der gewaltsame Tod von zehn jungen Menschen hat in der ganzen Rhein-Main Region die Menschen erschüttert - und gerade bei all jenen, die als migrantisch gelesen werden, Ängste ausgelöst. Mit dem Massaker von Christchurch in Neuseeland, dessen Ziel eine Moschee war, aber auch mit dem Anschlag von Halle auf die dortige Synagoge war klar: Auch Gotteshäuser können Terrorziele sein.