Droniq bringt schlüsselfertiges Drohnensystem in die Luft

Frankfurt/Main (dpa) - . In Kooperation mit dem chinesischen Hersteller DJI bringt der Flugsicherheitsdienstleister Droniq ein erstes schlüsselfertiges Drohnensystem auf den europäischen Markt. Damit stelle man die Weichen für automatisierte Einsätze bei Behörden und Industriekunden, teilte das Gemeinschaftsunternehmen von Deutscher Flugsicherung und Deutscher Telekom am Montag in Frankfurt mit.