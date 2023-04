DTB-Jubiläum: „Vorturner“ auch bei politischen Themen

Am 3. April 1848 war der heute mit fast fünf Millionen Mitgliedern zweitgrößte Sportfachverband auf Initiative von August Schärttner in Hanau gegründet worden. „Leben in Freiheit und Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit und muss immer wieder neu erarbeitet werden“, sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl. Der Verband, der mit seinen zahlreichen Ehrenamtlichen in den Vereinen für bürgerschaftliches Engagement stehe, bewege mit seinen 23 Sportarten Jung und Alt und setze sich mit seinem vielfältigen Angebot aus Kinderturnen sowie Freizeit- und Gesundheitssport „flächendeckend in allen Kommunen für die Verbesserung der Lebensqualität mit und durch Sport ein“. Zudem finde sich unter dem Dach auch Spitzensport, darunter die olympischen Disziplinen Kunstturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen.