Duftkerze brennt: Mann erleidet schwere Brandverletzungen

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - . Eine brennende Duftkerze hat in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) einen Brand verursacht. Nach Auskunft der Polizei von Mittwoch wurde der 51-jährige Wohnungsinhaber mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik eingeliefert, seine 43-jährige Ehefrau erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die drei minderjährigen Kinder der Familie konnten ebenso wie die restlichen Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen.