Durchschnittsverdienst in Hessen 2022 bei 4571 Euro brutto

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Vollzeitbeschäftigte in Hessen haben 2022 durchschnittlich 4571 Euro brutto pro Monat verdient. Dabei geht die Spanne zwischen den Berufsgruppen weit auseinander. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, zählten zu den Topverdienern unter anderem Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer mit durchschnittlich 10.182 Euro pro Monat sowie Pilotinnen und Piloten mit im Durchschnitt 9141 Euro pro Monat.