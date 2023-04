Durchsuchung bei japanischer Bank zu „Cum-Ex“-Aktiendeals

Frankfurt/Main (dpa) - . Im Steuerskandal um „Cum-Ex“-Aktiendeals sind am Mittwoch Geschäftsräume der japanischen Investmentbank Nomura in Frankfurt durchsucht worden. „Die Kölner Staatsanwaltschaft befand sich heute Morgen in den Frankfurter Büros von Nomura im Zusammenhang mit Untersuchungen hinsichtlich in der Vergangenheit liegender Transaktionen mit deutschen Aktien rund um den Ausschüttungstermin von Dividenden“, teilte das Geldhaus auf Anfrage mit. „Wir arbeiten weiterhin umfassend mit den Behörden in ihrer Untersuchung zusammen.“