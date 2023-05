Durchsuchungen bei Letzter Generation an drei Objekten

Wiesbaden (dpa/lhe) - . An der großangelegten bundesweiten Razzia von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation sind in Hessen 50 Beamte beteiligt gewesen. Wie das Innenministerium in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, durchsuchte die hessische Polizei im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München drei Objekte. Innenminister Peter Beuth (CDU) erklärte, die „Aktionen der Klimakleber“ würden „immer radikaler“.