Durchsuchungen bei mutmaßlichen Drogenhändlern

Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - . Die Polizei hat in Hessen mehrere mutmaßliche Drogenhändler geschnappt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 25 Jahre alten Tatverdächtigen in Kassel fanden Beamte rund 370 Gramm Marihuana und Haschisch sowie eine Machete, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Zudem beschlagnahmten die Beamten bei dem Einsatz am Montag Handys und Utensilien für die Verpackung und den Verkauf von Drogen.