Durchsuchungen in Frankfurt: Munition und Granaten gefunden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei Durchsuchungen in Frankfurt hat die Polizei am Freitag mehrere zündfähige Granaten und Munition gefunden. Die Polizei, darunter Mitglieder von Spezialkräften, führten die Durchsuchungen bei drei Männern im Alter von 19 bis 26 Jahren durch, wie ein Polizeisprecher am späten Abend berichtete. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittele gegen sie wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.