Durchsuchungen und Festnahmen nach Fund von 37 Kilo Kokain

Bad Hersfeld/Rotenburg (dpa/lhe) - . Ermittler haben nach einem größeren Drogenfund und mehreren Durchsuchungen zwei Männer aus Bad Hersfeld festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei am Freitag mitteilten, befinden sich die am Mittwoch festgenommenen 23 und 30 Jahre alten Männer nun in Untersuchungshaft. Bei drei weiteren Beschuldigten fand die Polizei eine kleine Menge Marihuana und viele Handys, sie seien wieder entlassen worden.