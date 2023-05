Hessen: Durchsuchungen wegen sexueller Gewalt gegen Kinder

Wiesbaden. Bei Ermittlungen wegen sexueller Gewalt gegen Kinder hat die Polizei in der vergangenen Woche 75 Wohnungen in ganz Hessen durchsucht. Die insgesamt 78 Beschuldigten sind zwischen 14 und 77 Jahren alt, wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Festnahmen oder Vollstreckungen von Haftbefehlen habe es bei der bis vergangenen Freitag andauernden Aktion nicht gegeben, sagte eine Sprecherin. Der überwiegende Teil drehte sich demnach um den Erwerb, Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie, in einigen Fällen lag auch der Verdacht auf sexuellen Kindesmissbrauch vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand standen die Beschuldigten untereinander nicht im Austausch.