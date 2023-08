Durchsuchungsaktion: Polizei stellt Drogen sicher

Kassel (dpa/lhe) - . Die Polizei hat in Kassel und Spangenberg im Schwalm-Eder-Kreis Wohnungen und Geschäftsräume sowie eine Grünanlage durchsucht und Drogen, Waffen sowie Bargeld sichergestellt. Darunter waren insgesamt 850 Gramm Kokain und 1,5 Kilogramm Haschisch mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 70.000 Euro, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Zudem seien am Mittwoch zahlreiche Hieb-, Schlag- und Schusswaffen beschlagnahmt und 140.000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Drei Männer im Alter von 32, 35 und 37 Jahren sowie eine 58-jährige Frau wurden festgenommen.