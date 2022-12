Dutzende Menschen brauchen neue Wohnung: Illegale Bauten

Linden (dpa/lhe) - . Wegen Verstößen gegen das Baurecht müssen sich in Linden (Kreis Gießen) Dutzende Menschen eine neue Wohnung suchen. Seit 2005 seien in einem Gewerbegebiet vier illegale Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut worden, teilte der Kreis am Montag mit. „Es ist geplant, den Bewohnern großzügige Auszugsfristen von einem Jahr zu gewähren, um sich legale Alternativwohnungen zu suchen.“ Die Lösung für den Wohnungsmangel könne nicht eine immer weiter ausgedehnte illegale Bebauung sein. Zuvor hatten Medien berichtet, dass rund 70 Menschen von einem Umzug betroffen sind.