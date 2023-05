Fulda (dpa/lhe) - . Ein 63-jähriger E-Bike-Fahrer ist in Fulda gegen das Heck eines geparkten Autos gefahren. Er hat sich dabei am Dienstag schwere Kopfverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, kann eine medizinische Ursache als Grund des Unfalls nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.