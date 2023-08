E-Highway auf A5 Richtung Süden zwölf Kilometer lang

Langen (dpa/lhe) - . Der sogenannte Elektro-Highway für Hybridlaster auf der A5 in Hessen ist in Fahrtrichtung Süden nun zwölf Kilometer lang. Der um sieben Kilometer verlängerte Abschnitt zwischen Langen und Weiterstadt in Südhessen sei am Montag in Betrieb genommen worden, teilte die Autobahn GmbH mit. Derzeit seien auf der Strecke zehn Hybridlaster mit einem Stromabnehmer für die Oberleitung unterwegs. Im September solle dann ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug hinzukommen.