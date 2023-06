Ecstasy-Tod eines Mädchens: Funde von „Blue Punisher“

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach dem Tod eines 13-jährigen Mädchens in Mecklenburg-Vorpommern nach Einnahme einer Ecstasy-Pille meldet auch die Polizei in Hessen frühere Funde der Droge „Blue Punisher“. 2022 seien im Bundesland an verschiedenen Orten insgesamt „Blue Punisher“-Pillen „im unteren zweistelligen Bereich“ sichergestellt worden, sagte Sophia Lugner, Sprecherin des Hessischen Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden, der Deutschen Presse-Agentur. Als ein Beispiel nannte sie das Frankfurter Bahnhofsgebiet.