Ehefrau auf Autobahn attackiert: Lebenslange Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach einer tödlichen Messerattacke auf seine Frau auf einer Zubringerspur der Autobahn ist ein 41 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer ging am Mittwoch von einem heimtückischen Mord aus, denn die 40 Jahre alte, getrennt von ihm lebende Ehefrau sei „arg- und wehrlos“ gewesen. Der Serbe hatte nach Überzeugung des Gerichts im März vergangenen Jahres auf der Autobahn 661 nahe Frankfurt-Preungesheim den Wagen der Frau mit seinem Auto zunächst gerammt und danach zum Stehen gebracht. Anschließend versetzte er der Frau sieben Messerstiche - das Opfer starb noch am Tattag in der Klinik.