Ehemaliger Grenzstreifen wird Naturmonument

Das „Grüne Band“ werde Teil eines der bedeutendsten Naturschutzprojekte Europas, erklärte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). Das Land beteilige sich an einem Schutzgebiet, das es mit Ländern vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer verbinde. „Wir erinnern an die deutsche Wiedervereinigung und setzen damit ein Zeichen der Hoffnung über Hessen hinaus“, erklärte Hinz. Das Naturmonument umfasst in Hessen mehr als 8000 Hektar.