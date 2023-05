Ehemann nach Angriff auf Frau in psychiatrischer Einrichtung

Kassel (dpa/lhe) - . Nach einem Messerangriff auf seine Ehefrau in Kassel ist ein Mann vorläufig in einer Einrichtung der forensischen Psychiatrie untergebracht worden. Dies habe das Amtsgericht Kassel auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.