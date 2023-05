Ehemann verletzt Frau bei Angriff mit Messer schwer

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Streit eines Ehepaares in Kassel soll ein Mann seine Frau mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 30-Jährige ist wegen des versuchten Tötungsdeliktes in Gewahrsam und sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie das Polizeipräsidium Nordhessen und die Staatsanwaltschaft Kassel am Montag mitteilten.