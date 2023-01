Ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge soll helfen

Die Nachwuchsjuristen bieten zum einen orientierende, allgemeine Informationen zum Asylverfahren an und zum anderen Einzelfallberatungen. „Wir versuchen, in einem möglichst frühen Stadium tätig zu werden, um den Menschen eine allgemeine Orientierung zu geben, welche Schritte auf sie zukommen“, so Bast. „Und an welcher Stelle im Verfahren es beispielsweise wichtig ist, vollständig Auskunft zu geben über das Schicksal, das ihnen widerfahren ist oder das ihnen droht, sollten sie in ihr Land zurückkehren.“