Ehrenamtliches Engagement hat in Krisenjahren zugenommen

Junge Hessen sind laut der Studie von Involas, einem Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik mit Sitz in Berlin, besonders hilfsbereit: Mit rund 68 Prozent ist der ehrenamtliche Anteil unter den 14- bis 29-Jährigen am höchsten. Der Befragung zufolge spielt es zudem insgesamt beim ehrenamtlichen Engagement im Bundesland keine große Rolle mehr, ob die Menschen auf dem Land oder in der Stadt leben.