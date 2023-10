Ehrenpreis für Alexandra Maria Lara bei hessischem Filmpreis

Petra Schmidt-Schaller erhielt die Auszeichnung als „Beste Hauptrolle“ für ihre Rolle als erfolgreiche Ärztin in der Fernsehserie „Ein Schritt zum Abgrund“. In der Kategorie „Beste Nebenrolle“ wurde Brigitte Hobmeier für ihre Leistung in „Tatort: Murot und das Paradies“ ausgezeichnet. 18 000 Euro Preisgeld erhielt Julian Vogel für „Einzeltäter Teil 3: Hanau“, der nach Auffassung der Jury den Titel „Beste Dokumentarfilm“ verdient hat. Auch in weiteren Kategorien wurden Werke ausgezeichnet.