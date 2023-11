Ehrungen für Frodeno und Basketball-Weltmeister

Frankfurt/Main (dpa) - . Beim 42. Deutschen Sportpresseball an diesem Samstag in der Alten Oper von Frankfurt werden der Triathlon-Olympiasieger Jan Frodeno und die deutschen Basketball-Weltmeister ausgezeichnet. Der 42 Jahre alte Rheinländer erhält den Pegasos-Preis in der Kategorie Legende des Sports. Die Basketball-Nationalmannschaft wird für die mitreißenden Spiele bis zum WM-Titelgewinn als Sportler mit Herz geehrt.