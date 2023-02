Eichelhäher helfen bei der Aufforstung in Hessen

Eichelhäher legen über den Winter Vorräte an. Bis zu 5000 Eicheln versteckt ein einzelnes Tier in einer Saison. Das Gute aus Sicht des Naturschutzes ist, dass dabei auch mal was schief geht. Der Eichelhäher verliert Eicheln beim Transport oder findet nicht alle Vorräte wieder. „Und damit pflanzt er für uns kostenlos Eicheln“, sagt Nabu-Hessen-Geschäftsführer Mark Harthun.