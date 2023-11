Eierwürfe und Sachbeschädigung: Viele Einsätze an Halloween

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eierwürfe, Sachbeschädigungen und ein Angriff mit einer Pfefferpistole: Die Polizei in Hessen hatte an Halloween so manchen Einsatz. Überwiegend handelte es sich aber um eher harmlose Delikte, wie Polizeisprecherinnen und -sprecher aus verschiedenen Landesteilen am Mittwoch mitteilten.