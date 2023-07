Ein Jahr Nachrichten für Azubis: VRM-Angebot für Unternehmen

Lernen heißt auch zu wissen, was in der Region und in der Welt passiert - und sich dazu eine Meinung zu bilden. Im Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ versorgen wir Auszubildende rheinland-pfälzischer und hessischer Firmen mit allen relevanten Nachrichten. (© alfa27 - stock.adobe.com)