Ein langer Weg: Wie Zugewanderte in den Arbeitsmarkt finden

Auch Metzing plädiert dafür, sie früher in Arbeit zu bringen. „Arbeit ist eine sehr wichtige Säule von Integration.“ Sie ermögliche Kontakte, den Aufbau eines Netzwerkes, soziale Teilhabe und finanzielle Unabhängigkeit. Vielen Migrantinnen und Migranten falle es aber schwer, eine adäquate Stelle zu finden. Es fehle teilweise an Zertifikaten. „Bildungsabschlüsse werden in vielen Ländern nicht so erlangt wie in Deutschland.“ Bei anderen würden Abschlüsse nicht anerkannt. „Das ist ein großes Problem.“