Ein Mix aus Regen und Wolken zum Wochenstart in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Woche in Hessen beginnt am Montag unfreundlich. Vor allem im Norden erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Wolken und Regen. Die Temperaturen liegen am Wochenstart zwischen 18 und 25 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht auf Dienstag kühlen die Temperaturen dann auf 12 bis 9 Grad ab. Laut den Meteorologen ist in der Nacht mit Regen zu rechnen, zudem kann sich örtlich Nebel bilden.