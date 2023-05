Ein Monat Deutschlandticket: Verbünde ziehen positive Bilanz

Über den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) seien bislang 25.000 Deutschlandtickets verkauft worden, 14.000 davon an Neukunden, wie eine Sprecherin sagte. Von den verkauften Deutschlandtickets sind zudem 5000 Jobtickets, wurden also Beschäftigten von ihren Arbeitgebern zur Verfügung gestellt. Es sei eine erhöhte Auslastung in Bahnen und Bussen spürbar, sagte die Sprecherin. Dies galt anfangs auch für die Servicezentren, inzwischen habe sich der Zustand aber wieder normalisiert. Das Ticket ermöglicht seit 1. Mai das bundesweite Reisen im Regional- und Nahverkehr für 49 Euro pro Monat.