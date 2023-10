Ein Toter und ein Verletzter bei schwerem Unfall

Mühltal (dpa/lhe) - . Bei einer Kollision auf einer Landstraße bei Mühltal (Kreis Darmstadt-Dieburg) ist ein Autofahrer getötet und ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 68 Jahre alte Autofahrer sei aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und in einer Kurve mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 55-Jährige habe nicht mehr ausweichen können. Der 68-Jährige sei trotz sofort von Ersthelfern eingeleiteter Reanimation kurze Zeit später am Samstag in einer Klinik gestorben. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim geflogen.