Ein Verletzter bei Brand in Wohnhaus

Egelsbach (dpa/lhe) - . Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Egelsbach (Landkreis Offenbach) ist ein Bewohner von Rauchgasen leicht verletzt worden. Das Feuer brach am Freitag im Keller des Gebäudes aus, wie die Polizei in Offenbach am Samstag mitteilte. Der Verletzte kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die unteren Etagen des Gebäudes sind nicht mehr zu bewohnen, hieß es. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar und soll von der Kriminalpolizei ermittelt werden.