Ein Verletzter bei Zusammenstoß am Frankfurter Flughafen

Frankfurt (dpa/lhe) - . Am Frankfurter Flughafen sind am Donnerstagmorgen ein Lastwagen und ein Linienbus zusammengestoßen. Der Busfahrer sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Mehrere Fahrgäste seien vor Ort behandelt worden, von ihnen habe aber niemand in die Klinik gemusst.