Eltville (dpa) - . Die Polizei in Eltville sucht einen Einbrecher mit ungewöhnlichem Outfit. Der zur Fastnachtszeit mit einem Elefantenkostüm bekleidete Jugendliche soll zusammen mit zwei Komplizen in ein Vereinsheim eingebrochen sein, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Montag mitteilte. Das Trio habe bei dem Einbruch am Samstagabend einen Tresor mit Bargeld und Schlüsseln geklaut.