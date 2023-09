Einbrecher verletzt Frau in Wohnung mit Messer

Kassel (dpa/lhe) - . Ein Einbrecher hat eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Kassel mit einem Messer schwer verletzt. Die 39-Jährige sei mit Schnittwunden an der Hand in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Einbruch am frühen Samstagmorgen war sie wegen Geräuschen aufgewacht und hatte beim Anblick des maskierten Mannes laut geschrien. Dieser griff sie mit dem Messer an und flüchtete dann ohne Beute durch das zuvor von ihm geöffnete Fenster. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. Nach den ersten Ermittlungen war das Fenster zuvor gekippt gewesen, sodass der Einbrecher es öffnen und in die Erdgeschosswohnung eindringen konnte.