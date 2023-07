Einbruch in Fahrradladen: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Frankfurt haben die Täter einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro angerichtet. Sie hätten mehrere hochwertige Räder gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. In der Nacht zum Montag hatten sie gewaltsam die Haupteingangstür des Geschäfts im Stadtteil Fechenheim geöffnet und eine bislang unbekannte Zahl an Fahrrädern mitgenommen. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei hofft auch auf die Hinweise von Zeugen.