Eindringling von Bewohnern festgehalten

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - . Die Bewohner einer Wohnung haben am frühen Freitagmorgen in Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) einen Eindringling auf frischer Tat ertappt. Der 52-jährige Mann sei durch eine offenstehende Terrassentür in die Wohnung gelangt, teilte die Polizei mit. Die Bewohner hätten die Beamten alarmiert und den ungebetenen Gast bis zur Ankunft der Polizei festgehalten. Er sei anschließend festgenommen worden. Gegen ihn seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden, unter anderem wegen des versuchten Diebstahls und des Hausfriedensbruchs. Nach Abschluss der Maßnahmen hätten die Beamten den 52-Jährige noch am Freitagmorgen wieder entlassen.