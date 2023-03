Eine Million für Wiederaufbau des Rathausturms gespendet

Der 1905 erbaute Turm, der seitlich am Römer an der Bethmannstraße steht, war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und hatte danach nur ein notdürftiges Dach erhalten. Der Neue Brückenbauverein Frankfurt setzt sich seit 2016 dafür ein, das ursprüngliche Dach mit seinen Türmchen und Giebeln wiederherzustellen. An der Spendenaktion haben sich nach Angaben des Vereins 1200 Bürger beteiligt.