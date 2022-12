Eine Sporttasche voller Bargeld: Zoll erwischt Schmuggler

Weil am Rhein (dpa/lsw) - . Eine Sporttasche voller Bargeld haben Zollbeamte bei einem Mann am Grenzübergang Weil am Rhein gefunden. Insgesamt knapp 58.000 Euro wollte der 38-Jährige aus Hessen mutmaßlich in die Schweiz schmuggeln, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits Mitte November.