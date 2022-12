Eine verletzte Person bei Wohnungsbrand

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Wohnungsbrand in Kassel ist eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, war der Brand am frühen Morgen in einer Wohnung im ersten Stock eines fünfgeschossigen Hauses ausgebrochen. Das komplette Gebäude sei stark verraucht gewesen. Betroffen waren etwa 35 Menschen, vier von ihnen mussten über eine Leiter aus dem vierten Stock gerettet werden. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten über das Treppenhaus entkommen. Die verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache war zunächst noch nichts bekannt.